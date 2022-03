Les startups de cultura digital se citen al 4YFN Barcelona 2022

El llistat de les companyies és el següent:

La 7a edició del 4YFN , elque se celebra a Barcelona en el 28 de febrer i el 3 de març, tornarà a comptar enguany amb una presència destacada de, un ecosistema que creix any rere any amb el sorgiment de noves empreses que relacionen cultura i tecnologies 4.0 –big data, automatització, cloud, LoT, sensors, realitat virtual i augmentada, robòtics, blockchain, metaverse...Fins ade cultura digital participaran enguany al 4YFN a través de l’estands que organitza ela través de l’ Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) i la Direcció General d’Innovació i Cultura digital.La presència a l’estand, en què cadascuna de les empreses disposarà d’un espai de treball propi per reunir-se amb inversors i altres professionals i on també podran mostrar els seus productes, els ofereix una oportunitat única per impulsar la seva notorietat internacional i per establir contactes amb altres professionals, explorar oportunitats en cooperació tecnològica i R+D en diferents sectors i a escala internacional i contactar amb inversors que puguin estar interessats en els seus productes i serveis –el 4YFN compta ambque gestionen fons per valor de 17.200 milions d’euros.Entre les catorze empreses acollides a l’hi ha estudis i desenvolupadors de jocs i videojocs en línia, diverses plataformes per al desenvolupament i/o la recomanació de continguts audiovisuals, startups especialitzades en transmèdia i monetització de continguts digitals, empreses que aprofiten les tecnologies més actuals per a la difusió musical, desenvolupadors d’apps educatives i també una plataforma que té com a objectiu encoratjar el col·leccionisme d’art. En conjunt, els seus projectes reflecteixen les diversesen els àmbits de la recerca, l’emprenedoria i el coneixement. 2Awesome Studio : un estudi i publisher independent especialitzat en portabilitat i desenvolupament de jocs de qualitat. Antidote : una plataforma de jocs tot en un per a estudis i jugadors. Arspect : un marketplace que ofereix una experiència dinàmica i personalitzada a través del lloguer d'art Aulart : és la plataforma EdTech líder per a la indústria de la música contemporània. Coeli Patform : és un software com a servei (SaaS) dissenyat per documentar, gestionar i publicar col·leccions patrimonials. Col·lectiu Cultura : una plataforma per connectar persones, institucions i empreses en zones no metropolitanes. EDvidence : és un ecosistema d'incubació per a startups EdTech i altres iniciatives educatives que combina la recerca universitària amb la formació en innovació empresarial. GameBCN : programa d'incubació global de Barcelona, ​​que ajuda els estudis de videojocs a professionalitzar la seva producció i maximitzar les seves oportunitats de negoci. La Tempesta : empresa que dissenya i produeix nous formats i experiències innovadores a la cultura i el patrimoni a través de la creativitat digital. Messcellany : empresa interdisciplinària especialitzada en la producció de projectes que combinen les noves arts i tecnologies multimèdia amb les arts escèniques. myStage : és una plataforma digital per a la gestió i promoció del sector de les arts escèniques i la música en directe que apropa artistes, programadors i públic. OffBeat : comunitat global d'amants de la música. És l’espai on els fans poden crear una identitat musical que els defineix a través dels mons digitals. Unison. : primer operador de gestió de drets d'autor musicals privat i amb ànim de lucre a Espanya i un dels tres pioners a Europa. WindowSight : és una plataforma d’streaming per mostrar art visual a televisió alhora que dóna suport als artistes i oferir una experiència d'art accessible, assequible.Alhora, en el mateix estand, els tècnics del Departament de Cultura presentaran lesque es posen a disposició de les empreses culturals i creatives i treballaran per fer d’enllaç entre els professionals internacionals i les startups catalanes.Per oferir una difusió més àmplia de la seva participació s’ha publicat unque

Llibret Startups Culturals Al 4YFN by naciodigital on Scribd

Sessions de pitching i conferències amb startups catalanes

Catalunya, hub europeu de startups també en cultura

El suport del Govern de Catalunya

Les startups de cultura digital catalanes també seran les protagonistes de diverses activitats professionals del saló. En concret, dijous 3 de març s’ha organitzat una sessió de pitching en què es parlarà dels nous models de negoci al mercat digital cultural i una conferència en què es debatrà com Catalunya s’ha convertit en capdavantera en la captació de talent i la creació de videojocs.Les empreses Antidote, Aulart, OffBeat, Unison i WindowSight presentaran els seus projectes en la sessió de pitchings, que modera l’experta en innovació Antonella Broglia i que tindrà lloc entre les 10:00h i les 11:30h. Aquestes empreses han obtingut un Préstec Participatiu Cultura , l’ajut financer que el Departament de Cultura va posar en marxa ara fa set anys per ajudar a la creació de startups en el camp de la cultura digital.Després d’aquesta sessió de pitching, l’ Associació de Desenvolupadors i Editors de Videojocs (Devicat) organitza una taula amb Alexandra Samper Martínez (Tecnocampus - UPF), Oscar Sahun (GameBCN) i Pasqual Batalla (Socialpoint) on es debatrà sobre el talent existent actualment a Catalunya i la gran varietat d’oferta formativa que s’ofereix als joves.Segons el Global Startup Ecosystem Index 2021, Catalunya és el, el 4t en rondes de finançament captades per startups en venture capital i el 6è en volum de finançament captat per startups en venture capital. Alhora, és el–també internacionals- per crear una empresa digital emergent.Aquestes xifres tenen el seu reflex en el nombre d’empreses emergents amb seu a Barcelona i Catalunya i en el creixement de l’ecosistema en els darrers anys. El 2021, hi havia fins a 1902 startups registrades al Barcelona & Catalonia Starup Hub de l’agència Acció (Generalitat de Catalunya), una xifra que ha augmentat en un 75,1% des del 2016 segons aquesta mateixa font.D’aquesta manera, Catalunya –amb Barcelona al capdavant- s’ha situat com un entorn dinàmic i cosmopolita, un, amb capacitat d’atraure fons i professionals internacionals i de créixer fins a convertir-se en un referent a Europa i al món.Les indústries i les empreses culturals no són alienes a aquesta realitat, i amb el suport de l’administració estan aprofitant tot el potencial dels darrers desenvolupaments tecnològics i aplicant-los en àmbits com les. De la música als videojocs –un sector en el qual Catalunya és líder europeu-, de l'art digital al patrimoni, el sector cultural ha evolucionat juntament amb els canvis disruptius en tecnologies. Els artistes estan trobant noves maneres de fer art, les noves tecnologies estan canviant les nostres percepcions i els emprenedors estan creant empreses que canvien el terreny de joc. Les empreses estan creixent i també contribueixen a posar Catalunya en el mapa internacional de la cultura i l’ecosistema digital.La participació al 4YFN s’emmarca dins l’, contribuint al seu posicionament i projecció internacional i connectant-les amb inversors de tot el món. Una estratègia que combina programes d’acceleració, assessorament individualitzat, així com l’acompanyament a fires i esdeveniments internacionals com el 4YFN.Aquest suport també s’articula amb ajuts financers amb condicions avantjoses i amb línies de subvenció orientades al creixement i la consolidació de les startups catalanes. Destaquen especialment els Préstecs Participatius Cultura , que ajuden a fer realitat els projectes culturals de les startups catalanes, les Aportacions Reintegrables a projectes digitals (que contemplen una doble modalitat de préstec i subvenció), els ajuts a la internacionalització de les empreses culturals i les consultories i serveis d’assessorament que s’ofereixen al sector des de l’Institut Català de les Empreses Culturals.

