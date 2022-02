Troben 12 gossos morts i en rescaten 18 més abandonats en una finca de Lloret de Mar

Laen el pitjor estat possible. Diversos agents de la(divisió que es dedica a protegir les qüestions medioambientals i de seguretat natural)La investigació, que es remunta al 2 de febrer, va dur als agents a descobrir els gossos en unes condicions pèssimes:i amb una gran quantitat d'excrements i altres residus.i tenien ferides provocades per les condicions en les quals es trobaven.Una veïna de la zona s'havia encarregat d'alimentar-los durant els últims mesos. La Guàrdia Civil es va posar en contacte amb laper interessar-se sobre el cas i va poder constatar que, que acumulava diverses denúncies i requeriments, sense que el propietari les atengués i dificultant en nombroses ocasions la seva localització. A més, les zones properes als habitatges, els tècnics de protecció civil de l'ajuntament havien retirat diversos gossos que creuen que haurien aconseguit escapar de la finca.Davant la gravetat dels fets, la Guàrdia Civil va demanar entrada i registre a la finca. Després de rebre l'autorització judicial, els agents van accedir-hi el 9 de febrer i van constatar la situació d'abandonament d'aquests 18 gossos i la mort dels 12 animals que s'han notificat aquest dilluns.des del 2019 i eren alimentats, principalment, pels mateixos veïns de la via pública. Els animals s'han traslladat a la Protectora de Tossa de Mar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor