Zelenski alliberarà presos amb experiència militar per unir-se al combat

El president ucraïnès,, ha anunciat queambcontra les tropes russes. Així ho ha explicat en un vídeo aquest dilluns a les xarxes socials, en què també ha anunciat que han mort 16 nens i 45 han quedat ferits des de l'inici de la guerra.Les autoritats ucraïneses han alertat de l'fins a la capital d'Ucraïna,, des del sud del país. Així ho ha traslladat l'assessor del ministeri d'Interior, Vadim Denisenko: "Sabem on es dirigeixen i estem preparats".Es tracta d'unade llarg camí de Kíev on es poden diferenciar camions de transport de combustible i altres mitjans logístics, així com vehicles blindats que es troben a aproximadament 65 quilòmetres de la capital.L'exèrcit ucraïnès ha assegurat que lesi asseguren que la capital no està "encerclada". "Les columnes de l'equip de l'invasor van ser destruïdes. L'enemic ha patit pèrdues significatives de personal. Les tropes russes estan", ha afirmat el comandant de les forces terrestres ucraïneses, Alexanter Syrsky.Elha afirmat que les seves forces tenen elde les ciutats de, al sud-est del país, així com la planta nuclear Zaporiyia. Ucraïna, per ara, no ha confirmat la pèrdua de les dues ciutats, però​​​​​

