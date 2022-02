Aragonès no participa en la recepció a Felip VI abans de la inauguració del Mobile

han participat en la recepció a Felip VI abans de la inauguració delTampoc ho ha fet l'alcaldessa de Barcelona,Tant ella com el cap del Govern no van ser presents tampoc ahir en la rebuda oficial al monarca espanyol en el sopar inaugural del Mobile. Minuts abans de l'arribada del Rei havien entrat al recinte Aragonès, el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori,, i el conseller d'Educació,La comitiva que ha atès l'arribada del monarca estava encapçalada pel president del govern espanyol,; les ministres Nadia Calviño i Reyes Maroto; la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria Eugènia Gay; i l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín.en una reunió en la qual també hi participaran alts càrrecs de la Generalitat i l'alcaldessa Colau. AquestesSotheby's, Telefónica, AWS, Journey, Authena, Citybeats, Idun Technologies, Nax Solutions i HumanITcare, com també un grup de "start-ups".En el seu discurs inaugural d'ahir,de la tecnologia i s'ha compromès a fer-la actuar com un "veritable estat emprenedor". També va aprofitar per citar l'èxit de la pel·lícula Alcarràs, feta en català i guanyadora de l'Ós d'Or de la Berlinale , per assenyalar el rol internacional de la llengua del país."Catalunya té tots els ingredients per potenciar l'ecosistema digital que es crea al voltant del Mobile World Congress. És per això que estem decidits a promocionar-los actuant com un autèntic estat emprenedor", va afirmar ahir Aragonès.

