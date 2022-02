Els contagis cauen a nivells baixos, amb el risc de contagi en davallada

CONTAGIS 2.403.639 (+556) INGRESSATS 1.331 (+13) UCI 197 (-1) DEFUNCIONS 26.583 (=) Rt 0,84 (=) REBROT EPG 664 (-32)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.481.605 (+273) DOSI 2 5.790.461 (+3.915) Actualització: 28/02/2022

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.481.605 (+273) 87,8% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.275.983 (+3.619) 86,2% (+0,01) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 36.887 (-13.325) Actualització: 28/02/2022 TERCERES DOSIS 3.225.186 (+12.309) REBUIG A LA VACUNA 197.373 (+27) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.808.479 Dosis Moderna/Lonza: 4.633.419 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.819 Dosis Janssen: 349.181 Actualització: 20/02/2022

Lade la pandèmia de la Covid-19 continua baixant. S'han confirmat 556 nous casos a Catalunya en les últimes 24 hores, amb un total de 2.403.639 des de l'inici de la pandèmia. Salut no notifica cap mort per Covid en les últimes hores i el total es manté en 26.583.Pel que fa als hospitals, el Departament de Salut ha notificat, si bé els caps de setmana no es donen altes, i el total d'hospitalitzats és de 1.331. Pel que fa a les, una jornada més continuen per sota dels 200 crítics: avui hi ha 197 pacients crítics (-1).La taxa de reproducció del virus o Rt se situa en 0,84 -cada 100 contagiats en contagien 84, de manera que la pandèmia no creix- mentre que el risc de rebrot baixa dels 32 punts fins als 664. El 13,38% de les proves ha donat positiu durant l'última setmana. La incidència acumulada a 14 dies baixa de 826,25 i la de set dies baixa de 374,30 a 356,48.Pel que fa a la, s'han declarat 273 primeres dosis administrades, 3.915 segones dosis i 12.309 dosis de record. Hi ha 6.275.983 catalans amb la pauta completa de la vacuna, un 86,2% de la població de més de 12 anys.​​​​​​​​​

