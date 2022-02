La inflació es dispara un 7,4%, la xifra més alta des de l'estiu de 1989

a l'Estat torna a augmentar i la inflació es dispara a xifres rècord aquest febrer., més d'un punt per sobre que al gener (6%), segons les dades avançades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la xifra més alta des de l'estiu de 1989, fa 33 anys.Segons l'INE la pujada es deu a l'increment generalitzat dels preus, sobretot en l'alimentació i les begudes, el carburant i l'electricitat.–no té en compte els productes energètics i els aliments no elaborats- també continua creixent i se situa en el 3,0%, sis dècimes més que el gener.Hi haurà ampliació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor