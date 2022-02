La conductora d'un cotxe mor en un xoc frontal a la C-25 a Manresa

Lahaen unamb un camió a la C-25, a l'altura de, en la matinada d'aquest dilluns. Les causes del xoc encara s'estan investigant.Eldelha quedat ferit lleu i ha estat traslladat aAlthaia de Manresa (Bages). Al turisme no hi viatjava ningú més que la víctima. Amb aquesta víctima, són 25 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a Catalunya.Arran de la incidència, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que també ha activat l’equip de psicòlegs.

