​Ribes de Freser tanca el Carnaval amb la crema dels polèmics ninots d'Aragonès i Sánchez

El monument ha generat polèmica. Foto: @ernest_sant

"Humor homòfob"

La polèmica, sempre servida

Últimes fuetades del Carnestoltes de Ribes de Freser. Foto: ACN

(el Ripollès) ha tancat aquest diumenge la setmana delamb la tradicional crema del ninot i, un cop més, ho ha fet amb polèmica. Aquesta vegada per la figura del president del Govern,, i el del govern espanyol,practicant sexe anal.va obrir una incidència al considerar que el ninot identifica aquesta pràctica sexual amb la submissió i la denigració. Però des de l'organització de la festa treuen ferro a la polèmica i lamenten que hagi sortit de fora del territori. "Aquí no s'ha escandalitzat ningú. És una sàtira i una picada d'ullet a la política i al fet que no ens deixin votar a la consulta dels Jocs Olímpics", explica el seu director,"El Carnestoltes és transgressió i divertiment, però també vol molestar. Que ningú pateixi, que ja cremem el ninot i demà no hi haurà ningú que el recordi". D'aquesta manera, el director del Carnestoltes de Ribes de Freser, Eudald Casals, treu importància a lagenerada pel ninot de la festa, una figura feta de paper i cartró que cada any fa Teatre d'Emergència, el grup de teatre del poble, format per una vintena de persones.Escullen la temàtica en funció de l'actualitat i, aquest any, una de les qüestions que més preocupa, segons Casals, és la possible celebració delsi el fet que la comarca ha quedat exclosa de la futura consulta. També la taula de diàleg entre el govern català i espanyol. Per això, de tot plegat, n'han fet sàtira a partir de la figura, que representa el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el del govern català, Pere Aragonès, amb la torxa olímpica dels Jocs Olímpics d'hivern practicant sexe anal mentre esquien.La figura no ha estat exempta de polèmica i, aquesta setmana, l'Observatori contra l'Homofòbia ha obert una incidència pel ninot. Consideren que es tracta d'"humor homòfob" perquè identifica aquesta pràctica sexual ambCasals ha lamentat les acusacions i ha defensat que, en cap cas, el grup de teatre de Ribes és respectuós amb totes les"Sap greu perquè les acusacions venen de gent de fora de la comarca, i parlen de com se sentiran els nens de Ribes, però és una manera de normalitzar la pràctica del sexe i aquí ningú s'ha sentit ofès en cap moment", ha assegurat.La polèmica sempre està servida al Carnestoltes de Ribes de Freser, i no és la primera vegada que la falla aixeca polseguera. La del 2019 també va ser notícia: un ninot que imitava el monarca espanyol,, vestit com si es tractés d'un jutge i amb una balança al braç amb llaços grocs; el ninot del 2020 el va protagonitzar elde l'exèrcit espanyol accidentat amb un fanal el 12 d'octubre. Al militar, el van acompanyar un policia nacional, un guàrdia civil amb porra i un mosso disparant un foam. Ribes també ha vist encendre figures deentre d'altres.L'encesa del monument és l'últim acte d'una sèrie d'activitats que comencen una setmana abans amb l'aparició dea l'Ajuntament. L'endemà és quan es descobreix i s'inaugura el monument que després acabarà cremant una setmana més tard. El Dijous Gras és un altre dels moments àlgids de la festa, amb el "segrest de la mainada": treuen els nens de l'escola i els porten al teatre on passen la tarda amb animació infantil.

