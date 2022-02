Vic recupera la capitalitat de la tòfona

FOTOS Vic, capital de la tòfona negra Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Previous Next

La primera acadèmia de la Tòfona

De ponències a sessions de cuina

Joan Laporta, primer Tòfona d'Or

Laporta és el primer en rebre la Tòfona d'Or. Foto: Adrià Costa.

El millor gos tofonaire, de Roda de Ter

s'ha convertit un any més en la capital internacional de la. L'edició d'enguany del Trufforum ha estat marcada per la tornada a lai al format habitual. L'objectiu és el de sempre: promoure l'ús responsable d'aquest producte a cuines domèstiques i professionals. L'organització en fa una bona valoració.I es basa en les xifres delEn aquest espai tan destacat del Trufforum, s'hi han venut i consumital llarg de tot el cap de setmana. Al Mercat hi han participat nou associacions de diversos indrets de l'estat espanyol. Els visitants també han pogut comprar productes tofonats -sense aromes artificials- al Market., director del Trufforum Vic i tècnic del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), es mostra satisfet amb els resultats d'aquesta edició. "Hem aconseguit apropar la tòfona a la ciutadania i promoure'n el consum a través del Mercat i del market". "Els visitants han pogut consumir tòfona, conèixer-la i gaudir-la", conclou.Una de les activitats més destacades ha estat la celebració de la primera edició de l' que va aplegar més de 200 alumnes procedents d'escoles d'hostaleria d'arreu de Catalunya per conèixer la tòfona com a producte. Ho van fer de la mà d'especialistes com(SoTaTerra),(Can Jubany) o(El Carme Pastisseries).Aquesta acció, que forma part deles preveu potenciar en properes edicions després de la bona rebuda que ha tingut.Precisament, el Trufforum també va acollir la reunió d'aquest pla d'acció. Segons Oliach, "s'està complint amb els objectius plantejats pel seu desenvolupament". En les conclusions es va posar de manifest que ha. Segons dades del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, s'ha registrat un increment de prop d'un 50% respecte a la campanya anterior, arribant a superar les 3 tones de tòfona a Catalunya.Al Trufforum no hi va faltar el, on van participar-hi més de 70 professionals i va comptar amb ponències d'especialistes d'arreu del món. S'hi van tractar diverses qüestions, des de l'estat actual del sector tofoner fins a la possibilitat de conrear(tuber magnatum) o tècniques de cultiu de la tòfona negra.Més enllà de les sessions més teòriques, no hi va faltar la pràctica: les sessions de cuina amb cuiners de renom.i Quico Arumí, de, i, de, van donar consells pràctics sobre com utilitzar la tòfona en l'àmbit domèstic amb propostes fàcils per fer perdre la por a la tòfona.D'altra banda,i els cuinersl'Horta de Tavertet) i(Saó, Fonteta) van protagonitzar les sessions de tast. Els assistents van poder degustar diverses tapes maridades amb diferents vins escumosos.va demostrar també com aplicar tòfona a les postres amb diverses elaboracions.L'ha acollit tot tipus d'activitats, des de tastets de la mà de l', fins a un tast de còctels amb tòfona; o una sessió per aprendre a diferenciar entre els aromes de la tòfona naturals i artificials.A més dels ambaixadors de la tòfona d'enguany, que van rebre(Via Veneto i Somiatruites) i(a títol pòstum), el Trufforum ha estrenat un nou reconeixement: la. En aquesta edició s'ha atorgat el premi al president del Futbol Club Barcelona,Aquest guardó té per objectiu que una persona aliena al món gastronòmic faci d'ambaixador d'aquest fong. Laporta va destacar que és un producte molt arrelat, però encara ho ha de ser més. Es va comprometre a fer "tot el que pugui per".Diumenge al matí, la plaça Major de Vic es va convertir en l'escenari de l'espectacular. En la tercera edició, van participar-hi els 16 millors equips. El primer premi se'l va endur Josep Casals i la seva gossa Lia, de. El segon va ser per a Jordi Ballester i la Kiss (Lliçà d'Amunt); i el tercer per a Òscar Beltran i la Queen (L'Hospitalet de l'Infant).El Trufforum Vic està impulsat per l'(EMI) i organitzat per l', el, lai Mercat en Origen de Vic, la, l'(PROTOCAT), eli el

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor