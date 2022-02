Ucraïna alerta de l'avanç militar rus a l'espera de la trobada entre delegacions

A hores d'ara, diverses informacions indiquen que la situació a #Kíev, la capital #Ucraïna, pot fer un tomb aviat



L'alcalde assegura, en una entrevista a @AP, Vitali Klitschko, que totes les sortides estan bloquejades per tropes russes i que ja no evaquaran civils



Fil 👇👇 — Cèlia Cernadas (@celiacernadas) February 27, 2022

⚡️🇷🇺🇧🇾🇺🇦In Belarus, everything is ready to host Russia-Ukraine negotiations. Waiting for delegations to arrive pic.twitter.com/WSnPMyChwg — Belarus MFA 🇧🇾 (@BelarusMFA) February 28, 2022

Les autoritats ucraïneses han alertat a última hora del diumenge de l'fins a la capital d'Ucraïna, Kíev, des del sud del país. Així ho ha traslladat l'assessor del ministeri d'Interior, Vadim Denisenko: "Sabem on es dirigeixen i estem preparats".Es tracta d'unacamí de Kíev on es poden diferenciar camions de transport de combustible i altres mitjans logístics, així com vehicles blindats que es troben a aproximadamentL'exèrcit ucraïnès ha assegurat que leshan tornat aen el seu intent d'arribar a Kíev i asseguren que la capital no està "encerclada". "Les columnes de l'equip de l'invasor van ser destruïdes. L'enemic ha patit pèrdues significatives de personal. Les tropes russes", ha afirmat el comandant de les forces terrestres ucraïneses, Alexanter Syrsky.Altres ciutats del país, com Hostome, Irpín o Priluki també han estat escenari dei en alguna regió s'han registrat trets contra habitatges. A més, l'exèrcit ucraïnès ha aconseguit restablir "completament" el control a la ciutat de, la segona més important del país.Tot, a l'espera de laque s'havia de celebrar durant el diumenge en, però finalment es va ajornar. Segons el portal Russia Today, s'espera que les negociacions tinguin lloc aquest dilluns a les 12 hora de Moscou (les 10 del matí a casa nostra).El president ucraïnès, que primer es va mostrar contrari a trobar-se amb la delegació russa a Bielorússia, ha assegurat queper negociar un acord. "No crec realment en el resultat, però que ho intentin. Perquè cap ciutadà ucraïnès tingui dubtes que jo, com a president, no he intentat aturar la guerra quan hi havia una mínima possibilitat", ha dita la televisió ucraïnesa.El president de Bielorússia,, s'haque "tots els avions, helicòpters i míssils estacionats en territori bielorús es mantinguindurant el viatge, les converses i la tornada de la delegació ucraïnesa", segons ha confirmat Zelenski al seu canal de Telegram.​​​​​

