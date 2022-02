Vídeo | La sotana de Pedri que ha fet embogir el Camp Nou

Pedri 🤝 Riquelme pic.twitter.com/G2Y6MpIatN — My Greatest 11 (@MyGreatest11) February 27, 2022

‼ "Per talent pur, és el millor del món"



‼ "Em recorda molt a l'Andrés Iniesta, moltíssim"



🤩 Xavi es desfà en elogis amb Pedri



▶ https://t.co/iQwd72UkXw pic.twitter.com/RuZ1CsdSf6 — Gol a gol (@GolagolE3) February 27, 2022

Elha signat aquest diumenge una nova victòria amb un contundent resultat i un joc engrescador contraEl conjunt de Xavi Hernández ha guanyat els bascos amb un 4 a 0 al Camp Nou. Han marcat Luuk de Jong, Dembélé, Memphis Depay i Aubameyang.Un dels jugadors més destacats del partit ha estat. El migcampista culer, amb només 19 anys, no ha dubtat en posar-se els galons de líder i ha marcat el temps del joc. Alguns dels gols s’han originat a les seves botes.El moment més vibrant de l’actuació de Pedri ha arribat al minut 79, amb unaespectacular, d’esquena, a Balenziaga. El canari estava sent pressionat pel lateral basc just a la línia lateral del camp. No tenia massa opcions per sortir-se’n, però el blaugrana s’ha inventat una jugada d’esperó que ha fet passar la pilota per sota les cames del defensa.La jugada s’ha viscut aldues vegades, amb dos “Ohhh”. En primer lloc, els aficionats que ho han vist de més a prop i s’han adonat del que havia fet el jugador culer. Uns minuts més tard, la jugada s’ha passat per les pantalles gegants del camp i els aficionats que no havien detectat la jugada perquè estaven molt lluny han embogit.L'entrenador del Barça, Xavi Hernández, no ha dubtat en elogiar el joc de Pedri a la roda de premsa posterior al partit.

