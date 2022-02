La UE enviarà més de 450 milions d'euros en armament a Ucraïna

Negociacions entre els dos bàndols

L'alt representant de la política exterior de la Unió Europea,han acordat enviar a l'exèrcit ucraïnès per fer front a la invasió russa. Ho ha dit en una compareixença posterior a la reunió que ha mantingut amb els ministres d'exteriors de la UE, que han donat llum verda a les mesures anunciades aquest mateix diumenge per la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.a, com combustible i material sanitari, per valor de més de 50 milions.La Unió Europeade televisió russes en territori europeu. Ni Russia Today ni Sputnik tindran el permís perquè es pugui veure en tots els països de la Unió Europea. Segons Von der Leyen, així "no podran emetre les seves mentides ni informacions tòxiques sobre la invasió de Rússia".Rússia ha enviat aquest diumenge una delegació a Bielorrússia per negociar amb Ucraïna un acord per la finalització d'hostilitats tot i saber que es trobaran davant d'una cadira buida. El president ucraïnès, Volodímir Zelenski,com a seu per una possible trobada aquest diumenge a primera hora.Això no obstant, les delegacions de Rússia i Ucraïna finalment es reuniran a la ciutat bielorrussa de Hòmel per negociar un possible fi de les hostilitats. El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha acceptat celebrar la trobada. Segons ha informat el cap de la delegació russa, Vladímir Medinski, les dues comitives es dirigeixen a Hòmel per trobar-se.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor