Aragonès es compromet a fer de Catalunya un «estat emprenedor» en l'arrencada del Mobile

Plantada al rei i preocupació per la situació d'Ucraïna

Felip VI i Sánchez passen de Catalunya i se centren en la crisi d'Ucraïna

El president de la Generalitat,, ha compartit aquest diumenge taula amben el sopar inaugural del, que celebra aquests dies una edició marcada per una certa normalitat després de la suspensió del 2020 i el bagatge minso de la del 2021, encara en plena. En el seu discurs, Aragonès ha reivindicat el paper de Catalunya en el món de la tecnologia i s'ha compromès a fer-la actuar com un "veritable estat emprenedor". També ha aprofitat per citar l'èxit de la pel·lícula Alcarràs, feta en català i guanyadora de l'Ós d'Or de la Berlinale , per assenyalar el rol internacional de la llengua del país."Catalunya té tots els ingredients per potenciar l'ecosistema digital que es crea al voltant del Mobile World Congress. És per això que estem decidits a promocionar-los actuant com un. Ho farem garantint totes les infraestructures necessàries per afavorir el progrés econòmic del sector. I ho fem participant directament en el suport a iniciatives i estratègies empresarials clau per a la nostra economia", ha apuntat el president, que també ha citat iniciatives com eli el projecte per construir xips europeus, pensat per reduir la dependència asiàtica en aquest matèria, que s'ha notat encara més després de la pandèmia.En clau política, Aragonès ha evitat qualsevol referència a la taula de diàleg amb el govern espanyol -a l'espera de data per celebrar la tercera trobada-, però sí que s'ha centrat en la guerra a Ucraïna . "Cal. Catalunya està amb ells i amb la resta de socis europeus. Els nostres pensaments estan centrats en les comunitats ucraïneses d'aquí i d'arreu del món. Catalunya estarà sempre amb ells en unió amb l'afany de pau", ha remarcat del president de la Generalitat.El president Aragonès, i l'alcaldessa de Barcelona,en la seva arribada a la inauguració del Mobile al MNAC. A les portes l'han rebut el president del Govern central, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño; la delegada del Govern central a Catalunya, Maria Eugènia Gay; el president de Fira de Barcelona, Pau Relat, i el president del consell del GSMA, José María Álvarez-Pallete.A més, Aragonès i Colau han traslladat a SánchezTots dos han plantat Felip VI en la seva recepció al Mobile i han pogut parlar amb el president espanyol en privat abans de la inauguració.Els màxims mandataris de l'estat espanyolque es viu a Ucraïna i han condemnat l'atac de Putin. Per la seva banda, Sánchez ha reivindicat aquest diumenge les mesures i les sancions preses per la UE contra la "barbàrie" del president rus, Vladimir Putin, a Ucraïna.encara que ha centrat el seu discurs en la importància del Mobile per a la tecnologia i la rellevància de l'Estat.Felip VI ha criticat aquest diumenge la "inacceptable agressió" de l'Exèrcit rus contra Ucraïna, a la qual ha expressat la seva solidaritat, i ha reclamat respectar el dret internacional per restaurar la pau el més aviat possible.

