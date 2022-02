Centenars de persones protesten a Lleida contra la guerra a Ucraïna

Altres notícies que et poden interessar

, s'han concentrat aquest diumenge a la plaça Ricard Vinyes de Lleida per reclamar la pau a Ucraïna, condemnar la invasió russa i mostrar la solidaritat dels lleidatans amb qui està patint els atacs bèl·lics. A l'acte s'han llegit dos comunitats i s'han llançat proclames a favor del poble ucraïnès i contra el president rus, Vladímir Putin, així com demandes d'ajut a la Unió Europea, l'OTAN i el món occidental perquè intervinguin en el conflicte.L'alcalde de Lleida,, ha participat a la concentració, acompanyat de diversos regidors de la Paeria i l'ha qualificat de "crit de dignitat". Pueyo ha adreçat un missatge de solidaritat i comprensió a la comunitat ucraïnesa.. Que si a vosaltres us agredeixen, també ens ho fan a nosaltres.Aquest acte és un crit de dignitat d'un poble, perquè Europa i el món sencer socorri la vostra terra, les vostres famílies, el vostre president", ha dit abans d'allargar la mà de la ciutat. "Heu de saber que teniu al vostre costat a tots els lleidatans i lleidatanes de bona fe, i que estarem sempre amb vosaltres".Així es desprèn de les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), basades en els padrons municipals del 2021. Més de la meitat d'aquesta població es reparteix entre el municipi de Guissona, amb més d'un miler de persones procedents d'Ucraïna (en gran part empleats de la Corporació Agroalimentària de Guissona i en activitats vinculades); i els més de, especialment a les comarques de Ponent. Un de cada tres municipis de la província de Lleida té almenys un veí procedent d'Ucraïna.​​​​​

