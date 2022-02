Un 13,3% de les llars espanyoles pateix inseguretat alimentària

Un repartiment de lots alimentaris a Barcelona durant la pandèmia Foto: ACN

El nivell socioeconòmic, determinant per a la seguretat alimentària

Una dona comprant al Mercat Central de Sabadell Foto: Gala Espín

Més dea l'Estat espanyol no poden accedir de manera regular a aliments de prou, ni a prou. Aquesta és la conclusió d'un estudi elaborat per lai la, titulat Alimentant un futur sostenible, i que mesura els nivells d'a les llars espanyoles abans i durant la pandèmia de la Covid-19.L'estudi revela el problema de seguretat alimentària al país, la falta d'accés a alimentació sana i sostenible, i també la necessitat de promoure mesures i polítiques centrades en les persones i la seva dignitat per construir "una societat més justa i un planeta vivible per a les generacions futures".Amb la crisi de la Covid-19, el nombre de llars que experimenten inseguretat alimentària, i gairebé dos milions i mig de persones han hagut deper manca de recursos, és a dir, que pateixen una inseguretat alimentària greu. L'estudi basa les seves dades en una enquesta representativa a les llars d'Espanya - 1.350 llars de totes les comunitats autònomes - utilitzant una escala proposada per lesi reconeguda internacionalment per mesurar l'estat de la inseguretat alimentària, a més d'altres dades rellevants com el, la, la recepció d'o l'dels seus membres."Totes les persones tenim dret a una alimentació sostenible, que ens permeti gaudir d'una, i que a més asseguri un planeta vivible per a les generacions futures", afirma la doctora, investigadora de la UB i autora principal de l'estudi.Per la seva banda, la doctora, també investigadora de la UB, l'estudi ha permès establir que la inseguretat alimentària és "un problema actual i estructural, no només conjuntural o que afecta únicament a determinades persones", cosa que pot provocar que s'aguditzi si no es posen en marxa "accions polítiques i socials conjuntes".En termes generals, la inseguretat alimentària es dona més en llars amb un, i l'estudi estableix una relació clara entre la inseguretat i els casos on tots o alguns dels membres de la llar es troben enA més, l'anàlisi dels resultats també posa de manifest que la inseguretat alimentària té com a conseqüència l', unao algunaen algun dels membres de la família.L'estudi també posa en relleu la importància d'accedir a una alimentació, ja que això implica el gaudi d'una vida més sana i digna, a més de ser una eina per abordar elsactuals i generar "".Per últim, l'informe planteja la urgència d'incloure la mesura de la inseguretat alimentària en estadístiques estatals, que permetin tenir un control sobre l'estat deli poder promoure les solucions adequades.

