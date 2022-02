El món veta Rússia per la invasió a Ucraïna

We’re aware that Twitter is being restricted for some people in Russia and are working to keep our service safe and accessible. — Twitter Support (@TwitterSupport) February 26, 2022

Aïllament de Rússia per aire

Boicot als productes russos

Ni futbol ni música

va començar la matinada del passat dijous i les tropes russes no deixen d'intensificar la seva activitat en territori ucraïnès. Des del Kremlin, el president Vladímir Putin va anunciar aquest dissabte una "ofensiva total" del seu exèrcit contra Ucraïna i aquest diumenge al migdia ha fet encara un pas més: Putin ha posat en alerta les forces russes de dissuassió nuclear.L'estratègia del govern rus i la resistència de les autoritats ucraïneses encapçalades perEl món, mentrestant, s'ho mira i comença a penalitzar Rússia. Quins són els vetos que ja s'han imposat a l'exgegant soviètic?Un dels més rellevants ha estat l'anunciat aquest dissabte a última hora per part de la Unió Europea i els Estats Units: l'aïllament econòmic deEs tracta d'una decisió històrica que es va prendre amb el consens del canceller alemany, Olaf Scholz, el president francès, Emmanuel Macron, el primer ministre d'Itàlia, Mario Draghi, el primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, i el primer ministre britànic, Boris Johnson i a què s'ha afegit aquest diumenge el Japó.Durant la nit de dissabte a diumenge Anonymous ha declarat la guerra cibernètica afectant els canals de televisió del país i l'agènciaEn pantalla s'hi reprodueixen imatges de què està passant realment a Rússia, ja que el govern ho vol ocultar.En aquest sentit, el govern rus ha restringit l'accés dels seus ciutadans a Twitter. Es tracta d'una acció que vol evitar que la població pugui visualitzar imatges de la invasió de l'exèrcit rus a Ucraïna.el bloqueig es va iniciar aquest dissabte al matí i, per ara, continua. Twitter ja ha anunciat que està treballant perquè "l'accés sigui segur".Aquesta tarda,ha anunciat que si la situació s'agreuja, la xarxa considerarà restringir parcialment o total el funcionament dels canals als països implicats al conflicte. Dúrov ha instat els usuaris russos i ucraïnesos que "desconfiïn de qualsevol dada que es difongui a Telegram en aquests moments" perquè la companyia no té la capacitat de comprovar l'autenticitat del contingut que es comparteix.Gairebéa les aerolínies russes. Com recull el portal especialitzat en turisme Hosteltur, els països que ja havien pres aquesta decisió dissabte eren Estònia, Letònia, Lituània, Romania, Eslovènia, Polònia, la República Txeca, Bulgària i el Regne Unit.Durant el dia d'avui, diversos països s'han sumat a aquesta restricció: Alemanya, Finlàndia, Itàlia, Bèlgica, França, Dinamarca, Luxemburg, Irlanda han estat les primeres, i en les últimes hores s'hi han sumat Espanya, Islàndia i Àustria.Al Canadà, diverses províncies un boicot al vodka rus. Així, han decidit retirar totes les begudes alcohòliques fabricades a Rússia de les seves botigues i comerços. Segons ha anunciat el ministre de Finances del Quebec, Eric Girard, la decisió s'ha pres en "solidaritat amb el poble ucraïnès".D'altra banda, i just en el cas contrari, els majors fabricants de xips electrònics han informat que deixaran de vendre els seus productes a Rússia. AMD i Intel han advertit als fabricants russos quetemporalment al territori de la Federació Russa.I encara que sembli mentida, el futbol i la música també han estat protagonistes del conflicte armat entre Rússia i Ucraïna. La Unió Europea de Radiodifusió va acordar divendres queamb efecte immediat per la guerra. El festival de la música europeu ja havia notat les conseqüències de les tensions inicials entre Rússia i Ucraïna. La candidata ucraïnesa per representar el país a Torí va renunciar-hi.En una decisió similar,deLes competicions internacionals, com l'Europa League (on juga el Barça) i la mateixa Champions es poden veure afectades pel conflicte. També ho estaran altres esports, com el bàsquet, a l'Eurolliga.​​​​​

