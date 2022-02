Quatre jugadors abandonen el CSKA Moscou de bàsquet per la guerra

Continuen els efectes de lasobre diversos àmbits, entre els quals l'esportiu. Dos jugadors delabandonaran el club "per raons personals" relacionades amb el conflicte "i les seves possibles conseqüències", com ha anunciat el mateix club en un comunicat.Es tracta de, que ja han abandonat el país; i, que ho faran en les pròximes hores.Segons el CSKA, tot i que aquesta acció suposa "una vulneració dels", asseguren que tracten la situació personal de cada jugador "amb comprensió". Així, les condicions dels jugadors es resoldran un cop "la situació política i esportiva a Europa retorni a la normalitat".El club també confirma que "la resta dels jugadors i entrenadors del club continuaran preparant-se per als pròxims partits amb normalitat", tot i que els responsables fan un seguiment acurat del desenvolupament de la situació i de lesque puguin afectar els tornejos als quals participen.