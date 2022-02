Desenes de milers de persones es manifesten a Madrid contra la guerra d'Ucraïna

Thousands march in Madrid in support of Ukraine. Video by @CarmelaRios pic.twitter.com/HrrU2rnGsJ — Eduardo Suárez 😷💉💉💉 (@eduardosuarez) February 27, 2022

Altres notícies que et poden interessar

Desenes de milers de persones s'han manifestat aquest diumenge 27 de febrer a diferents punts de Madrid,per demanar que cessi la guerra després de la invasió de les tropes russes. Segons dades proporcionades per la Delegació del Govern a Madrid,i contra l'agressió de Rússia.Centenars de banderes d'Ucraïna i pancartes en què es podia llegir: "Pau", "Stop Putin" i "Prou!". També s'han sentit càntics i proclames de, "Llibertat", "Ucraïna lliure" i "Europa, Espanya ajuda Ucraïna". Els convocants han instal·lat un punt d'informació sobre com ajudar Ucraïna i altres punts de recollida d'aliments, roba i medicaments per enviar ajuda a la població.Diverses personalitats han anat a la manifestació, com la vicealcaldessa de Madrid i portaveu de Ciutadans a Madrid,que ha agafat el megàfon per mostrar la seva solidaritat amb els ucraïnesos i els ha assegurat que no els deixaran sols. "No hi ha dret que hàgiu de deixar casa vostra, la solució és Europa, l'OTAN i estar tots junts davant dels invasors", ha proclamat.A la mateixa hora, segons dades de la Delegació del Govern a Madrid, s'han concentrat a la Plaça d'Espanya, també convocats per col·lectius de suport a Ucraïna, per dir no a la guerra. Així mateix, al migdia ha començat una altra concentració pacifista contra la guerra a Ucraïna, convocada per Moviment per la Pau,ubicada al número 155 del carrer Velázquez.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor