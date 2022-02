Putin posa en alerta les forces russes de dissuassió nuclear

Altres notícies que et poden interessar

El president rus,, ha assegurat aquest diumenge que ha donat l'ordre d'estar alerta a les. En un missatge televisat de la seva entrevista amb el ministre de Defensa, Serguéi Shoigú, i el cap de l'Estat Major, Valeri Guerásimov, Putin ha considerat que Europa no només està imposant sancions econòmiques a Rússia."Els països occidentalshostils contra el nostre país, sinó que els líders dels principals països de l'OTAN estan fentsobre el nostre país", ha dit el líder rus. Per aquest motiu, ha argumentat que ha ordenat "traslladar les forces de dissuassió de Rússia a un regimen de servei especial". Aquestes forces de dissuassió estan especialitzades en eli són les responsables deli convencionals.El missatge de Putin arriba el mateix dia que l'Alt representant de la Unió Europea per als Afers Exteriors, Josep Borrell,. La proposta que Borrell farà aquest diumenge serà utilitzar el Fons Europeu per la Pau per finançar el subministrament de material per a l'exèrcit ucraïnès i també el combustible.A més, cal recordar que aquest dissabte a última hora del dia es va prendre una. Els Estats Units i la Unió Europea van suspendre els bancs rusos de la xarxa financera SWIFT i van anunciar la paral·lització dels actius internacionals del Banc Central de Rússia. En una mesura d'última hora, el president dels EUA Joe Biden i la presidenta de la Comissió Europea, Úrsula Von der Leyen van anunciar l'exclusió russa. Aquest diumenge, el Japó s'ha sumat a la sanció.​​​​​

