Matteo Renzi proposa Angela Merkel com a mediadora en el conflicte entre Rússia i Ucraïna

L'exprimer ministre italiàha tornat a plantejar que la OTAN i la UE demanin a l'excancellera alemanyaque faci de mediadora per resoldre les hostilitats derivades de la invasió russa d'Ucraïna, segons l'agència alemanya DPA i com recull Europa Press.En unes declaracions al diari italià La Stampa, Renzi ha afirmat que Merkel "és l'única que pot parlar ai la resta de capitals i que se l'escolti". "La deixarem amb la seva jubilació mentre el món es redueix a runes?", ha comentat.Angela Merkel parla rus, i ha tingutamb el presidental llarg dels seus 16 anys com a cancellera. Renzi - que va liderar el govern italià entre el febrer de 2014 i el desembre de 2016 - ja va suggerir aquesta idea en un tuit aquest dijous.

Giusto condannare la Russia ma servono anche risposte. Credo che NATO e UE debbano agire INSIEME, parlando con una voce sola. Un inviato speciale che dimostri a Putin la forza e l'unità dell'Occidente. Il nome? Angela Merkel. L'unica autorevole e credibile per fermare la strage. — Matteo Renzi (@matteorenzi) February 24, 2022