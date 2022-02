La Unió Europea pagarà armament per a Ucraïna

Altres notícies que et poden interessar

L'alt representant de la Unió Europea per als Afers Exteriors,ha proposat aquest diumenge al migdia que eles defensi de la invasió russa es financiï ambLa proposta que Borrell farà aquest diumenge serà utilitzar el Fons Europeu per la Pau per finançar el subministrament de material per a l'exèrcit ucraïnès i també el combustible.El Fons Europeu per la Pau és un fons definançat al marge del pressupost de la UE amb aportacions dels estats membres per un període de set anys (2021-2027). Té un mecanisme únic per finançar totes les accions de Política Exterior i Seguretat Comuna alsL'anunci de Borrell arriba l'endemà que Alemanya hagi intensificat significativament les seves maniobres de pressió sobre Rússia, i hagi aprovat l'enviament de 400 armes antitancs, fent així una excepció històrica a la prohibició d'​​​​​

