La sèrie d'HBO que va «predir» la invasió russa a Ucraïna

és un refugiat ucraïnès perseguit al seu país per la seva condició d'homosexual que arriba a Londres després quehagi envaït el seu país l'any 2022. Aquesta no és una història real, sinó que és una de les trames de la sèrie d'HBO, que l'any 2019 va incloure aquesta història entre les moltes que acabaran desencadenant un món molt diferent -però gens irreal- del que coneixem ara.Years and Years ressegueix l'evolució del món des de l'any 2019 fins al 2034, i està plena deamb l'actualitat. L'auge dels populismes, la tensió entre els Estats Units i la Xina que desemboca en una crisi nuclear, l'esclat d'una revolució d'extrema esquerra - amb la declaració d'independència de Catalunya inclosa - a Espanya, una crisi financera global, crisis energètiques i climàtiques, l'evolució de les noves tecnologies i els efectes que tenen en la vida de les persones...La invasió russa a Ucraïna és un dels esdeveniments inicials de la sèrie. Si voleu saber quin món dibuixa en el futur, la trobareu disponible ai a​​​​​

