Rússia envia una delegació negociadora a Bielorrússia tot i la negativa de Zelenski

un acord per la finalització d'hostilitats tot i saber que es trobaran davant d'una cadira buida. El president ucraïnès, Volodímir, haper una possible trobada.Zelenski havia reiterat a última hora d'aquest dissabte la seva negativa a negociar en terreny. El president ucraïnès també va insistir en l'oferta que ha fet a Rússia de trobar-se en terrenys"Varsòvia, Istanbul o Bakú: hem ofert a Rússia mantenir converses en aquestes ciutats o en, va indicar Zelenski. La insistència del president ucraïnès, però, no ha impedit que el portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, hagi anunciat aquest matí l'arribada d'una delegació russa a la ciutat bielorrussa de"Una delegació de representants del Ministeri d'Exteriors, el Ministeri de Defensa i altres departaments, inclosa l'administració presidencial, ha arribat a Bielorrússia per. Estarem llestos per iniciar aquestes negociacions a Gómel", ha declarat Paskov, recordant que és una ciutat proposada inicialment per Ucraïna.El president de la Federació Russa, Vladímir Medinski, és qui encapçala la delegació i ha garantit la seguretat de la delegació ucraïnesa en cas que decideixi anar-hi. Això no obstant, Peskov ha anunciat quea Ucraïna durant les negociacions. Una decisió que arriba després que aquest dissabte Zelenski rebutgés negociar la pau amb el Kremlin.El negociador rus ha fet unal govern ucraïnès. Tenen fins a les. "Estarem aquí esperant que Ucraïna confirmi la seva pròpia decisió d'escollir Cómel com a seu de la negociació. Un cop rebuda aquesta confirmació ens hi mourem per reunir-nos amb ells", ha assegurat.[plantillaucraïna]

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor