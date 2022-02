Un autobús s'encasta contra un mur al Ripollès

Donem assistència a un autobús, sense passatgers, que ha xocat contra un mur al carrer Catalunya de Llanars (avís 07.55h). El conductor n'ha sortit il·lès. L'hem assegurat per evitar la bolcada fins a l'arribada de la grua.

Hi hem desplaçat 2 dotacions #bomberscat pic.twitter.com/qQMSjssYl1 — Bombers (@bomberscat) February 27, 2022

Un autocar s'ha quedat sense frens , no hi ha ferits .

Per sort sols son danys materials. pic.twitter.com/QKlhpQGf0w — PCivil StJoan abades (@PCivilStJoan) February 27, 2022

Elshan atès aquest matí, a les 7.55h, un avís per unal poble de Llanars, al Ripollès, que s'haSegons ha informat el cos, l'autobús circulava, i el conductor ha sortit il·lès del xoc. Dues dotacions de Bombers l'han assegurat per evitar que bolqués fins que arribés la grua. Per la seva banda, des dede Sant Joan de les Abadesses han explicat que l'accident s'ha produït perquè l'autobús

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor