El govern ucraïnès invita els estrangers a unir-se a les forces del país

Elha extès aquest diumenge unaalsdel país per. El president del país, Volodímir Zelenski, crida els "simpatitzants amb la causa" perquè s'incorporin a laL'anunci l'ha realitzat pel mateixi l'ha ratificat el ministre d'Exteriors del país. "Tots aquells que vulguin unir-se a la defensa de la seguretat a Europa i el mon poden venir i", ha dit Zelenski. Dimitro Kuleba, responsable d'exteriors, ha comparat l'ofensiva ordenada aquest dissabte pel president rus, Vladímir Putin, amb l'efectuada per les forces nazis durant la Segona Guerra Mundial."A tots els estrangers que tinguin la voluntat de defensar Ucraïna i el nou ordre mundial com a part de la Legió Internacional per la Defensa Territorial d'Ucraïna: us invito a contactar amb les missions diplomàtiques d'Ucraïna als vostres respectius països". Aquest ha estat l'anunci del ministre d'exteriors, qui ha afegit que​​​​​

