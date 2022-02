Boicot al vodka rus per la invasió a Ucraïna

Altres notícies que et poden interessar

Laha comportat reaccions a tot el món. Més enllà de les sancions que Europa ja ha imposat a Rússia i de l'aïllament econòmic que els EUA i la UE han començat excloent Rússia de la SWIFT, altres països també s'han sumat al, diverses províncies ja han anunciat un. Així, han decidit retirar totes les begudes alcohòliques fabricades a Rússia de les seves botigues i comerços. Segons ha anunciat el ministre de Finances del Quebec, Eric Girard, la decisió s'ha pres en".Les províncies que fins ara s'han sumat al boicot, a més del Quebec, són Ontario -on parlen d'un"-, Manitoba i Terranova i Labrador. Per posar dades, només a Ontario seran 679 els comerços que retiraran licors d'origen rus. Per tant, l'impacte serà alt.El, només per darrere del whisky. I el 2021 el Canadà va importar més de 3,35 milions d'euros -segons l'institut d'estadística canadenc- en begudes alcohòliques.​​​​​

