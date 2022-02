Kíev, contra les cordes

Atacs a Rússia

, però la capital resisteix gràcies als milicians que esperen l'arribada d'armament. Així ho ha anunciat el president ucraïnès,després que les tropes russes hagin intensificat la seva activitat, tal com van anunciar aquest dissabte a la tarda amb l'"ofensiva total" . Els efectius russos es trobeni de les autoritats ucraïneses.Durant aquestad'enfrontaments, unper un atac de les tropes russes. Estava a Vasilkov, a 40 quilòmetres de la capital, i ha generat una gran explosió, segons l'agència ucraïnesa UNIAN. Com a resultat, s'ha produït un incendi que podria causar "un" i les autoritats locals han reomanat als ciutadans diverses pautes per evitar problemes per a la salut.L'alcaldessa de Vasilkov, Natalia Balasinovich, ha confirmat que el vídeo que circula per xarxes i que mostra l'explosió "desafortunadament"és real. ", ha dit.Aquesta quarta nit, l'exèrcit rus també ha entratla segona ciutat més gran del país. "Hi ha hagut un avaç de vehicles enemics russos a Jarkov, incloent la part central de la ciutat", han assegurat les autoritats ucraïneses. L'alcalde de la ciutat ha subratllat que hi ha enfrontaments als carrers de la ciutat i ha demanat als ciutadans quedar-se a casa perquè "la ciutat és molt tensa".El ministeri de Defensa del Kremlin es mostra contundent en un comunicat, on s'afegeix a les exigències de Putin i a les acusacions contra el govern de" i així posar fi al conflicte armat. Des del Regne Unit apunten que els enfrontaments crítics que s'han produït aquesta matinada haurien estat orquestrats perper minar la moral del govern d'Ucraïna. Les mateixes fonts britàniques del departament de Defensa han assegurat que l'avenç rus ja no és tan ràpid com en les últimes dues jornades. Han apuntat a problemes logístics.Aquesta nit han atacat els canals de televisió del país i també l'agència Rússia Today i reprodueixen en pantalla imatges de què està passant realment a Rússia.També el món financer li ha fet un tancament al país dirigit per Vladímir Putin. Tal com es va confirmar aquest dissabte a última hora,Els bancs privats rusos queden afectats per l'expulsió del mecanisme financer i es paral·litzen els actius internacionals del Banc Central de Rússia.​​​​​

