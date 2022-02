La UE i Estats Units avancen cap a l'aïllament econòmic de Rússia i l'exclouen de la xarxa SWIFT

Les sancions s'han aplicat amb el consens del canceller alemany, Olaf Scholz, el president francès, Emmanuel Macron, el primer ministre d'Itàlia, Mario Draghi, el primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, i el primer ministre britànic, Boris Johnson.

Què és la xarxa SWIFT?

Decisió històrica en la guerra d'Ucraïna. Els Estats Units i la Unió Europea suspenen els bancs rusos de la xarxa financera SWIFT i anuncien la paral·lització dels actius internacionals del Banc Central de Rússia. En una mesura d'última hora, el president dels EUA Joe Biden i la presidenta de la Comissió Europea, Úrsula Von der Leyen han anunciat l'exclusió aquesta nit de dissabte.Excloure Rússia d'aquesta xarxa comportaria que les empreses nacionalsa lesi els pagaments per energia o productes agrícoles es veurien afectats. A més, el govern rus reduiria els ingressos. Es tracta d'una xarxa creada el 1973 per bancs americans i europeus i actualment l'utilitzen al voltant de 11.000 entitats bancàries de més de 200 països. El tall de Rússia a la xarxa SWIFT impediria quei exportacions amb la resta del món. Segons els experts, l'1% dels milions de dòlars moguts per SWIFT són transaccions russes.​​​​​

