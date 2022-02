Putin té tres problemes, Occident en té un de més gros

Sancions que estaven previstes

Bombardejar un poble germà

Trencament emocional amb els prorussos

Més OTAN en lloc de repensar-la

Tornarem 30 anys enrere?

Escriure en calent sobre elsés prendre el risc que un gir de guió, que ara pot semblar inversemblant, t'arruïni totes les prediccions. Però jaque, d'acord amb els esgarrifosos esdeveniments dels últims dies , poden derivar-se de la invasió d'Ucraïna.Sobre el paper,. En menys de 48 hores, les tropes russes ja s'havien plantat a les portes de Kíev i havien avançat en altres fronts. L'ofensiva inicial podria haver estat encara més devastadora, perquè la potència de foc de Rússia es pot incrementar. Aparentment,però haver-se embrancat en una operació tan agressiva també comporta. Vegem-ne tres.És un contratemps relatiu, perquè quan Putin decideix enfangar-se amb una invasió a gran escala d'un país veí i sobirà ja. (Breu parèntesi: les sancions també les patiran aquells que les apliquin i vegin danyats).Amb les sancions no n'hi ha prou per aturar l'agressió, peròi Rússia no hi troba sortida, els perjudicis per a la seva economia poden acabar sent greus. I elque no vol empobrir-se pot anar creixent.. Part de l'opinió pública russa veu amb desolació com, sota la bandera de la seva nació, es, eslau, amb una història estretament lligada a la seva. Pot haver-hi condescendència, fins i tot complex de superioritat, cap al poble ucraïnès, peròque sovint pesen sobre les minories caucàsiques. Quin impacte poden causar entre els russos els, una ciutat que comencen a adorar des que reben la seva primera lliçó d'història a l’escola? Ara mateix és impossible quantificar-ho.-tots els partits parlamentaris i, per descomptat, tota la maquinària mediàtica controlada directa o indirectament pel Kremlin- s'encarrega de vendre elque converteix les víctimes -els ucraïnesos- en suposats agressors. Si a la intoxicació informativa hi sumem la por a un règim que deté sense contemplacions a qualsevol que aixequi la veu al carrer,capaç de tòrcer el braç a Putin. Peròels plans d'una guerra llampec i els taüts amb soldats russos comencen a arribar a Moscou, les veus crítiques poden multiplicar-se.el trencament emocional, potser irreversible, que aquest atac a traïció pot provocar en la població ucraïnesa, i no només en aquells que ja tenien clar que calia allunyar-se de Moscou. També en ciutadans que fins arai que ara, arraulits en refugis subterranis de ciutats bombardejades, ja no entenen res.Si el que busca Putin és desfer-se del president ucraïnès,, per instaurar en el seu lloc un, disposat a convertir els processos electorals en un simple ritual coreogràfic per ratificar el candidat que triï Moscou, pot topar-se amb. Un nou líder tutelat pel Kremlin podria batre rècords d'impopularitat, la sevai, tard o d’hora, patiria mobilitzacions que amenaçarien la seva viabilitat.en aquest conflicte, cal parlar també d'Occident. Al 1992, embegut de, el politòleg nord-americàva proclamar "la fi de la Història":, les democràcies capitalistes liberals havien triomfat i el seu model prevaldria a tot el planeta.Sense cap enemic clar contra qui armar-se,i crear un sistema de seguretat mundial més cooperatiu i multipolar. En lloc d'això, Washington va voler aprofitar el mateix instrument que li havia servit per contenir els soviètics des de 1949: no només no va dissoldre l'OTAN, sinó que, conscient que Rússia, exhausta i agenollada davant dels creditors occidentals, no badaria boca.Encara pitjor: en lloc de deixar-se la pell per ajudar a construir, va apadrinar-hi un capitalisme salvatge i indecorós, on un grapat d'oligarques es van dedicar aa l'empara de, l'home d'Occident. Quan a finals dels 90 la degradació d'aquesta cleptocràcia amenaçava de col·lapsar i portar de nou els comunistes al poder, Ieltsin va triar un successor que restablís l'ordre i li garantís impunitat.Putin,fa 22 anys, ha vist ara l'oportunitat de desafiar un Occident debilitat isorgit de la fi de la Guerra Freda. ¿Vol dir això que, quan el món es dividia en àrees d'influència intocables? ¿Tornarà Moscou a fer i desfer a tots aquells, sense que les seves poblacions puguin decidir lliurement quin sistema volen?. I el resultat dependrà, en bona part, de la resposta que siguin capaços de donar Europa i els Estats Units per frustrar els plans de Putin.​​​​​

