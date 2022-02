El Chelsea, en risc: Abramóvitx deixa el club per la guerra a Ucraïna

Altres notícies que et poden interessar

Les conseqüències de la guerra a Ucraïna tenen un efecte a tots els nivells en l'àmbit mundial. Des dels moviments geopolítics, a la Unió Europea, el preu de l'energia,i el món del futbol. Després que la Champions League modifiqués la seu de la final, de Sant Petersburg a París, l'esport rei europeu pateix una sacsejada al Regne unit. El magnat rusi ho ha deixat en mans de la fundació benèfica del club londinenc.Després de 20 anys com a propietari d'un dels més exitosos equips d'Anglaterra,que aglutina el Regne Unit després de la invasió de Rússia. En un comunicat, el magnat rus ha afirmat que pren aquesta decisió "pel millor interès i posició del Chelsea"."Sempre he vist el meu paper com el d'algú que custodia el club, la feina del qual és garantir que tinguem el màxim èxit possible avui i en el futur", ha explicat ell mateix en un comunicat.Continuo compromès amb aquests valors", ha sentenciat.Abramóvitx,a Rússia des de fa dècades,, època en la qual va adquirir la propietat del Chelsea.​​​​​

