Alemanya pren una decisió històrica i envia armes a Ucraïna per lluitar contra Rússia

Una decisió històrica, amb molts matisos

Alemanya es mobilitza per donar suport a Ucraïna, a escala militar.sobre Rússia, després d'aprovar l'enviament de, un fet que suposa una excepció històrica a la seva prohibició d'exportar armes nacionals a zones de conflicte. A més, el govern d'Olaf Scholz esplantejar obertament, una de les sancions econòmiques més devastadores.Tots dos anuncis els han fet la ministra d'Exteriors Alemanya,, coincidint en la visita a Berlín del primer ministre polonès, Mateusz Morawiecki, qui abans havia recriminat l'"egoisme" de diversos països europeus en la seva ajuda a Ucraïna.En resposta, Baerbock i Habeck han reconegut que, "després de vergonyós atac de Rússia,i, per tant, "el govern federal donarà suport a Ucraïna en el subministrament de material que es necessita amb urgència", segons el comunicat conjunt, que ha recollit 'Der Spiegel'.Així mateix, el canceller alemany,, també hauria donat permís a Estònia per lliurar antics obusos de l'extinta, així com 14 vehicles blindats "amb finalitats d'evacuació" i 10.000 tones de combustible a través de Polònia, segons fonts del govern alemany al Bild. Si bé es pot parlar d'una excepció històrica en la política d'exportació d'armes d'Alemanya, en vigor des del 1990,repetidament en permetre tant l'exportació de material de doble ús cívicomilitar com algunes remeses d'armes a països del tercer món en situació de conflicte.No obstant això i amb aquesta decisió, Alemanya s'incorpora així a la doctrina d'assistència militar a Ucraïna a la qual s'han sumat diversos països europeus, com Suècia, Bèlgica, Eslovàquia, República Txeca o Polònia, així com els Estats Units., perquè una gran part de les armes i municions del continent són, almenys en part, fabricades a Alemanya, cosa que li dona a Berlín el control legal sobre la seva transferència.​​​​​

