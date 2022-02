Menys pacients a les UCI i als hospitals: la sisena onada segueix reculant

CONTAGIS 2.402.240 (+7.692) INGRESSATS 1.335 (-76) UCI 199 (-19) DEFUNCIONS 26.583 (+25) Rt 0,83 (+0,02) REBROT EPG 695 (-54)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.481.332 (+1.070) DOSI 2 5.786.546 (+9.406) Actualització: 26/02/2022

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.480.262 (+1.196) 87,8% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.255.281 (=) 86,1% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 37.715 (-4.428) Actualització: 25/02/2022 TERCERES DOSIS 3.212.877 (+11.054) REBUIG A LA VACUNA 197.373 (+27) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.808.479 Dosis Moderna/Lonza: 4.633.419 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.819 Dosis Janssen: 349.181 Actualització: 20/02/2022

Lasegueix a la baixa i els hospitals agafen aire, amb menys ingressos i un descens de les persones a les UCI. El Departament de Salut ha declarat 19 crítics menys a l'UCI i la xifra se situa ja per sota dels 200 pacients (199). Una dada tan baixa que no s'assolia des del 8 de desembre passat. En paral·lel, hi ha 76 ingressats menys per covid-19 a Catalunya (1.335).D'altra banda, els nous casos confirmats a Catalunya són 7.836, amb un total de 2.319.923 des de l'inici de la pandèmia. L'Rt puja dues centèsimes, fins a 0,83, mentre que el risc de rebrot cau 54 punts i està en 695.Salut ha registrat 26.583 defuncions des de l'inici de la pandèmia, 25 més en les últimes 24 hores. El 13,89% de les proves ha donat positiu durant l'última setmana. La incidència acumulada a 14 dies baixa de 960,37 a 869 i la de 7 dies retrocedeix de 403,83 a 373,92.​​​​​​​​​

