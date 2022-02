Suècia es nega també a jugar contra Rússia al març si l'exèrcit rus continua a Ucraïna

Altres notícies que et poden interessar

no jugarà, de la mateixa manera que Polònia, contra Rússia a la repesca del. La federació sueca ho ha comunicat aquest dissabte, poc després que hagi estat la primera a negar-se competir contra els russos si el conflicte continua a"Decideixi el que decideixi la FIFA, nosaltres no jugarem contra Rússia al març", assenyala el president de la federació,. Polònia,, Suècia i las'havien d'enfrontar el 24 de març en unes semifinals que, per ara, són més incertes que mai. Els dos primers inicialment ho havien de fer a la capital russa,, mentre que els altres dos ho havien de fer a(Suècia).Si el conflicte continua d'aquí a un mes, Polònia no jugaria el partit i, per tant,Si Suècia també hi accedís derrotant la República Txeca, seria Rússia qui aconseguís la plaça com a premi i sense haver jugat cap partit.El govern suec, de fet, ha demanat excloure totes les seleccions russes de les competicions esportives, com a mesura de pressió cap a l'executiu de. Tot plegat succeeix escasses hores després que el govern rus fes un advertiment a la comunitat internacional i, especialment, a l'OTAN, que en cas que Suècia i Finlàndia ingressessin en aquesta organització hi hauria "conseqüències militars" . De fet, Suècia ja fa temps que està negociant la seva entrada a l'OTAN, un fet que per a Rússia suposaria una amenaça per a les seves fronteres.Si bé lasobre la continuïtat del conjunt rus a la competició, en cas que Rússia en quedés exclosa seria un esdeveniment més que provaria d'incidir en el conflicte bèl·lic. D'una banda, Eurovisió ha prohibit la participació russa, però tampoc la final de la Lliga de Campions de futbol no es disputarà a Sant Petersuburg, ni tampoc se celebrarà el Gran Premi de Rússia de la Fórmula 1.​​​​​

