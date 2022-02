La CUP no substituirà Juvillà al Parlament fins que el TS resolgui el recurs

, número dos de la llista de la CUP-NCG a Lleida a les passades eleccions, no agafarà el relleu de l'exdiputat Pau Juvillà al Parlament de Catalunya fins que elno resolgui el recurs que el Parlament va presentar a finals de gener contra la retiradaLa formació dona per fet que la sala contenciosa administrativa del Suprem rebutjarà les mesures cautelars perquè. Això sí, ha deixat clar que aquest relleu no afectarà l'acció política que porta a terme la CUP. "Això no vol dir que donem la batalla per perduda, no vol dir que vulguem normalitzar la repressió", ha dit el diputat Xavi Pellicer, que ha afegit que la CUP explotarà totes les línies judicials obertes.Des de la formació anticapitalista preveuen que el Suprem es pronuncií sobre la resolució de les cautelars en les pròximes tres setmanes., diu, d'aconseguir els objectius polítics que planteja la CUP per aquesta legislatura, que són "avançar en els drets socials i materials, fer un gir a l'esquerra i avançar en l'horitzó independentista".Així mateix, des de la CUP han remarcat que en el cas de Juvillà encara hi ha vies judicials obertes i que n'obriran de noves. "Òbviament, anirem fins al final i no donarem el braç a tòrcer tant pel que fa a la vulneració de drets d'en Pau com per la persecució política que pateix l'independentisme per part de l'estat espanyol", ha dit Pellicer.i ha anunciat que continuarà treballant per la seva formació. A més, també ha destacat el compromís social de Nogay Ndiaye a qui li ha desitjat "molts encerts quan arribi el moment".

