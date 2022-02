Altres notícies que et poden interessar

Lael partit que els enfrontava en la fase de repesca deld'aquest 2022. A causa del conflicte bèl·lic a, la federació polonesa ha anunciat la decisió, que afecta un partit que s'havia de produir elEl, ha publicat aquest dissabte aun missatge en què deia que el combinat estatal polonès "no té previst jugar el partit de classificació". Fins i tot estan intentant convèncer altres federacions estatals per tal de traslladar una posició comuna a la, la federació internacional.Precisament Polònia és un dels països limítrofs amb Ucraïna que més es veurà afectat per la guerra, entre d'altres coses per l'arribada massiva deque es preveu que es pugui produir a partir de l'avenç de les"Ja n'hi ha prou de parlar, és l'hora d'actuar", ha assenyalat el president, que ha rebut el suport de diverses persones destacades del món del futbol, com ara el del capità de l'equip,. "És la decisió correcta! No em puc ni imaginar jugar un partit amb la selecció russa en una situació en la que continués l'agressió armada a Ucraïna.".Si bé lasobre la continuïtat del conjunt rus a la competició, en cas que Rússia en quedés exclosa seria un esdeveniment més que provaria d'incidir en el conflicte bèl·lic. D'una banda, Eurovisió ha prohibit la participació russa, però tampoc la final de la Lliga de Campions de futbol no es disputarà a Sant Petersuburg, ni tampoc se celebrarà el Gran Premi de Rússia de la Fórmula 1.​​​​​

