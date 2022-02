Roben joies i antiguitats del set de «The Crown»

, una de les sèries amb més audiència aarreu del món, ha patit un contratemps. Aquest passat dimecres, el set on es roden les imatges més luxoses al voltant de la vida de lava ser objecte d'unUn grup desconegut va dirigir-se amb camions fins al lloc del rodatge i es van emportar una, inclosos els. En total, es calcula que el material desaparegut podria arribar a valdreCentrada en la coronació de la reina i els anys que la van precedir, The Crown, tant per la caracterització dels personatges, el paper dels actors i, sobretot, l'ambientació.és precisament la responsable d'encarnar la monarca anglesa durant els anys noranta del segle XX, i en la qualencara era l'esposa del príncep Carles.Pel que ha dit Netflix posteriorment als fets ocorreguts,. A efectes de producció, però, hi ha objectes que no són fàcilment substituïbles.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor