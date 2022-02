Altres notícies que et poden interessar

Després que la tercera nit de conflicte diverses explosions hagin sacsejat la capital d'Ucraïna, amb atacs fins i tot en un edifici residencial, les autoritats dehan decidit avançar ia la ciutat. Així, des d'aquest mateix dissabte, els ciutadans no podran sortir al carrerLes autoritats ucraïneses demanen als habitants de Kiev que no surtin dels refugis i que, si són a casa, no s'apropin a les finestres. I és que aquesta matinada s'han produïta la zona de Bereteiska, a només nou quilòmetres de lade la capital.Elsper dificultar l'avenç de les tropes russes. Aquests, intenten penetrar el país amb columnes de tancs i blindats, però, per ara, els èxits al nord del país són molt limitats.El president d'Ucraïna,, ha indicat aquest dissabte que és un "per tancar "d'una vegada per totes" la "llarga discussió" de la membresia del país a la Unió Europea, és a dir,Així ho ha fet després de conversar amb el president del Consell Europeu, Charles Michel, en una reunió en què tots dos han discutit "més assistència efectiva" per Ucraïna en el marc de l'ofensiva russa.El ministeri de defensa deha assegurat aquest dissabte que té elde la, en el marc de l'ofensiva militar que està portant a terme en territori ucraïnès. "Unitats de les Forces Armades russes han establert el control tota sobre la ciutat de Melitòpol", ha indicat el portaveu del ministeri, el major general Igor Konashennkov.Mentrestant,, ha reafirmat quedesprés de la nit d'explosions i la seva aparició d'aquest divendres al vespre. "Estic aquí", ha indicat en un vídeo a les xarxes socials en què ha garantit que les forces ucraïneses "defensaran" l'estat. "La nostra arma és la nostra veritat", ha dit.Paral·lelament,i que apunta a una suposada petició de l'exèrcit a "deposar les armes", segons l'agència ucraïnesas Ukrinform.​​​​​

