Fereixen un dels participants «MasterChef» a Colòmbia

Una parella de concursants del concurs MasterChef celebrat ava ser protagonista d'un fet poc habitual. El 21 de febrer, lava emetre una nova edició de l'espectacle, incloent el moment en què la fulla d'unde cuina s'endinsa en la carn del. I és que, a més, es tractava de l'edició celebrity d'aquest concurs, per la qual cosa tots els 21 participants són coneguts al país.Els dos en aquell moment companys de competició eren, un influencer amb gairebé 70.000 seguidors a Instagram, i, un humorista. Master Chef és un programa que s'emet en diferents canals de televisió del món i que consisteix competir per cuinar les millors receptes, dictades prèviament pel jurat a través dels aliments que s'ofereixen.(TVE).. En passar pel costat del seu company, el ganivet plenament afilat va entrar dins la pell de l', però no s'hi va quedar. A causa d'això el concurs es va haver d'aturar per atendre el ferit, que deixava anar molta sang.Al final va ser una simple anècdota: el personal sanitari el va poder curar ràpidament i ell s'ho va prendre a broma, malgrat que el succés sabia que es convertiria en viral. Posteriorment van oferir declaracions també en aquest sentit.

