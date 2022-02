Lluís Cortés aconsegueix sortir d'Ucraïna 55 hores després

12:55 - Llegamos a la estación de Premyzir (Polonia 🇵🇱). Por fin estamos en zona segura tras 55 horas desde que salimos de Kiev. Ha sido una noche dura y sin cobertura para ir contando por dónde andábamos. Cuando pueda os haré una crónica de todo lo vivido en las últimas horas🙏🏻 — Lluís Cortés (@Llcortes14) February 26, 2022

Gràcies per rebren’s 🇵🇱

Gracias por recibirnos 🇵🇱

Thanks for welcoming us 🇵🇱

⁦@Llcortes14⁩ pic.twitter.com/FrbKU5V9ue — Jordi Escura (@EscuraJ) February 26, 2022

La invasió russa a Ucraïna va sorprendre dijous l'entrenador de la selecció femenina de futbol ucraïnesa,. El trajecte per sortir des de Kíev a Polònia ha durat, però finalment elha aconseguit creuar la frontera al voltant de la una del migdia i ja és aL'exentrenador del Barça femení ha assegurat en una piulada que ha estat unai no tenia cobertura per explicar on estava. "Quan pugui us faré una crònica de tot el viscut en les últimes hores", detalla.Cal recordar que va ser dijous quan el tècnic va abandonar la capital ucraïnesa acompanyat d'un xòfer que li va facilitar la federació de futbol d'Ucraïna. Viatja amb el preparador físic de la selecció, el catalàqui el va alertar de les primeres bombes que van caure sobre la capital la matinada de dijous.​​​​​

