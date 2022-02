Illa insisteix a Aragonès en la necessitat d'estabilitat: «No és temps d'experiments ni de fixar horitzons impossibles»

El primer secretari del PSC,. "Sortim d'una pandèmia i ara hi ha una guerra, és temps de tenir clar quin és el nostre camí i no de fer experiments ni vendre horitzons impossibles", ha subratllat.El líder socialista ha demanat al Govern que opti peri insistit en la necessitat d'un "canvi de rumb" en el que "el PSC juga un paper clau". En aquest sentit, ha instat els catalans asocialista. Illa ha fet aquest dissabte la seva primera intervenció com a primer secretari al Consell Nacional del PSC després d'agafar el timó del partit el passat desembre.Salvador Illa ha subratllat el moment que viu Europa: "Sortim d'una pandèmia i ara hi ha una guerra". I en aquest context, ha dit, "ara més que mai,en la política catalana, i el PSC "juga un paper essencial i clau. De pedra angular".Per Illa,en referència al rebuig, per segon cop, del president del Govern, Pere Aragonès, a acudir a la XXVI Conferència de Presidents, prevista pel passat 25 de febrer a La Palma i que, finalment, es va haver de cancel·lar per l'entrada de tropes russes a Ucraïna.El primer secretari del PSC, de lamentació permanent i", i ha subratllat que ara és el moment de "polítiques d'identitats compartides i no de les identitats excloents que alguns persisteixen en defensar". En aquest sentit, ha subratllat que "no és moment de fer experiments ni de fixar horitzons impossibles".En nom del partit,, i ha demanat la retirada "immediata" de les forces militars i de la violència. El líder socialista ha qualificat l'agressió russa d'"injustificada i d'una gravetat inèdita" i ha afegit que posa en risc l'estabilitat mundial.El primer secretari del PSC ha elogiat la gestió del president del govern espanyol,També ha subratllat el paper de Josep Borrell, alt representant de la Política Exterior de la Unió Europea.

