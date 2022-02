És possible esbrinar el número ocult o desconegut d'una trucada?

Empreses, institucions o persones truquen sovint i opten per amagar el seu. Ho fan per dos sistemes: eli el. En el primer cas és més més complicat que en el segon arribar a descobrir des de quin número truquen. Sigui com sigui,que vol vendre'ns el seu producte o informar-nos sobre una oferta que no podem deixar-nos perdre.Tantcom, els dos sistemes operatius en dispositius mòbils més utilitzats al món, permeten esbrinar de manera senzilla un número que inicialment ens pot aparèixer com a "desconegut". El fet d'esbrinar el númeroEn el cas del número privat o ocult, però, aquesta circumstància ens obliga a centrar-nos exclusivament en el sistema Android, ja que iOS no ofereix la possibilitat de desvetllar el pastís. I és que,El rastreig que ofereixen webs comsí que permeten arribar a descobrir qui hi ha darrere d'un número desconegut. Passa el mateix amb les aplicacions, totes elles amb autoritzacions de permisos per tal de descobrir després de la trucada qui n'era l'emissor.Finalment,, no tots, que tenen la funcionalitat de "mostrar tots els números ocults". Aquesta opció es troba a l'apartat d'ajustos o configuració del dispositiu, a trucades i després a "número ocult", "trucades privades" o opcions similars.Sigui com sigui, si l'emissor no vol ser descobert, el més probable és que agafar aquesta trucada no sigui beneficiós per al receptor.

