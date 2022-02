Respostes automàtiques a WhatsApp: com evitar que ens molestin per vacances

Anar-se'n dei no respondre cap missatge pot generar intranquil·litat en algunes persones. Encara quefora de la jornada laboral, aquest sovint no es respecta en funció del tipus de feina que es desenvolupi., també, per tant, de familiars i amics.Per descansar és necessari desconnectar de tot allò que ens evoca a la quotidianitat i que ens provoca maldecaps. Per això hi ha qui s'ha empescat una mena de, l'aplicació de missatgeria instantània més utilitzada al nostre país.De moment, Meta, l'empresa mare de Facebook, Instagram i Whatsapp,, però sí que n'hi ha d'altres que poden cobrir aquest buit. Es tracta deAquestes aplicacions accediran, si així ho permeten els usuaris interessats, a les notificacions del compte personal, però no hi donaran accés complet. A partir d'aquí, demanaran a qui enviar els missatges automàtics en cas d'arribar una notificació i en quino dies es vol fer ús d'aquestaTal com si es tractés d'un contestador automàtic tradicional, l'interlocutor estarà assabentat de la situació. La diferència és queseleccionant quantes vegades i en quins moments del dia es vol fer per tal d'evitar segones interpretacions d'un silenci que no té cap altra explicació que les vacances de l'usuari.

