Què és la xarxa SWIFT i per què és clau per pressionar Rússia?

La invasió russa a Ucraïna ha provocat la reacció de la Unió Europea, els Estats Units i el Regne Unit. Concretament, ja s'han anunciatque afectaran Rússia, als quals s'hi sumaran encara més sancions. Entre aquestes, es podria t, tal com ha demanat el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski.Els experts en política internacional consideren que treure Rússia d'aquesta xarxa serà un. I és que la SWIFT és la, el principal sistema de missatgeria que utilitzen els bancs per fer pagaments internacionals ràpids i segurs.Es tracta d'una xarxa creada el 1973 per bancs americans i europeus i actualment l'utilitzen al voltant de 11.000 entitats bancàries de més de 200 països. El tall de Rússia a la xarxa SWIFT impediria quei exportacions amb la resta del món. Segons els experts, l'1% dels milions de dòlars moguts per SWIFT són transaccions russes.Excloure Rússia d'aquesta xarxa comportaria que les empreses nacionalsa lesi els pagaments per energia o productes agrícoles es veurien afectats. A més, el govern rus reduiria els ingressos.No es tracta del primer cop que Rússia es veu amenaçada en ser expulsada de la SWIFT. De fet, el, quan va annexionar la regió de, el país ja va ser alertat de la possibilitat de quedar fora d'aquesta xarxa internacional. Ara fa sis anys, Rússia va assegurar queEls països de lad'aplicar aquesta sanció tan dura que reclama el govern ucraïnès. Europa utilitza la xarxa per pagar el gas que compra a Moscou i, per tant, podria causar problemes de desabastiment a Àustria, Finlàndia, Polònia o Alemanya. D'altra banda, però, els governsja han confirmat a l'ucraïnès que no bloquejaran dins la Unió Europea el veto a Rússia a la SWIFT.​​​​​

