Un home dehaaquesta matinada de dissabte en l'd'un habitatge al centre de les, segons han informat els Bombers de la Generalitat.L'avís del foc s'ha rebut a les 00.09 hores al número 35 delde la capital de les Garrigues. Les flames afectaven lade la casa i han cremat el passadís –on hi havia una estufa de gasoil- i una habitació contigua al 100%.La resta d'estances han quedat totalment afectades pel fum i la temperatura. En una d'elles, els efectius dels Bombers han localitzat l'home de 61 anys, que ha estat evacuat a l'exterior i atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques (), que només ha pogut certificar la seva defunció.delsde la Generalitat han treballat en les tasques d'extinció de l'incendi, que s'ha pogut donar per apagat a les 00.40 hores, moment en què han iniciat les maniobres de ventilació i revisió de la casa, de planta baixa més dues plantes. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec dels tràmits judicials i de la investigació de les causes del foc. Al lloc, han treballat també efectius de la Policia Local i dues unitats del SEM.

