Zelenski rebutja l'ajuda dels EUA per evacuar-lo

Amb l’Òpera de Kyiv de fons, Zelensky intenta desmentir les informacions falses, nega que hagi demanat deposar les armes. #PlantaBaixaTV3 https://t.co/X3tE217RRe — Cristina Solias (@cristina_solias) February 26, 2022

Elshan assegurat aquest dissabte al matí que estanperel president ucraïnès, Volodímir, aAmb aquesta maniobra s'evitaria laper part de les tropes russes, tal com han explicat fonts governamentals a The Washington Post.Això no obstant,tot i que ell mateix ha explicat que "l'enemic" l'ha designat com "l'objectiu número u" i l'exèrcit rus ha intensificat aquest dissabte els seus atacs al voltant de Kíev, on es troba Zelenski.De fet, el president ja va publicar aquest divendres al vespre un vídeo amb altres funcionaris aclarint que es quedaria a la capital "" d'Ucraïna davant la invasió de Rússia.​​​​​

