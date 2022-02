Les explosions i enfrontaments s'apropen a la plaça Maidán de Kíev la tercera nit de conflicte

#Ucraïna Kíev, carrers deserts. Alarma aèria aquest matí. Informacions confuses que situen les tropes ruses més a prop del centre. Explosions esporàdiques. pic.twitter.com/2T7oEVOryM — Lluís Caelles (@LluisCaelles) February 26, 2022

Rússia no només té com a objectiu infraestructures militars, estan atacant la població civil. 👇🏻 https://t.co/GOsVAiQczd — Cristina Solias (@cristina_solias) February 26, 2022

Diverseshanlad'Ucraïna la matinada d'aquest dissabte. S'han produïta la zona de Bereteiska, a només nou quilòmetres de la, i a una central tèrmica a l'altre extrem de la ciutat.Segons ha informat el diari The Kiev Independent, hi ha hagut prop dei trets amb metralladores prop del zoo de la ciutat, així com per la zona del metro de Bereteiska. Sobre les quatre de la matinada (hora local), s'ha produït unen aquesta zona, tal i com recull el servei de premsa de les Forces Terrestres d'Ucraïna al Facebook. En un altre missatge també han informat d'atacs aeris a diferents punts del país."L'enemic ha utilitzat repetidamentoperacional a les zones sud i Odesa, a l'aeroport Ozerne i aa la regió de Kíev", han destacat al comunicat, en què també anunciaven que "continua realitzant combats sistemàtics".En aquesta tercera jornada d'enfrontaments, les Forces Terrestres d'Ucraïna han reportaten territori ucraïnès, a més de 200 presoners. A més, han assenyalat que han destruït 14 avions, 8 helicòpters, 102 tancs, 536 carros blindats i uns 15 sistemes d'artilleria.Les tropes russes estan intentantAixí ho ha confirmat l'alcaldessa de la ciutat, Natalia Balasinovich, que ha dit que diversos soldats han mort en intensos combats.Mentrestant, el president d'Ucraïna, ha reafirmat quedesprés de la nit d'explosions i la seva aparició d'aquest divendres al vespre. "Estic aquí", ha indicat en un vídeo a les xarxes socials en què ha garantit que les forces ucraïneses "defensaran" l'estat. "La nostra arma és la nostra veritat", ha dit.Paral·lelament,i que apunta a una suposada petició de l'exèrcit a "deposar les armes", segons l'agència ucraïnesas Ukrinform.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor