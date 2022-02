Kíev assegura que ja busquen amb el Kremlin lloc i hora per negociar

Altres notícies que et poden interessar

El secretari de premsa del govern d'Ucraïna,, ha negat en un missatge a Facebook que l'equip dehagi tallat el diàleg ambper intentar pactar un. Al contrari, Nikiforov ha assegurat que equips ucraïnesos i russos estan treballant per acordar un lloc i un moment on els dos països puguin començar a negociar."Ucraïna ha estat i continua estant disposada a parlar d'un alto el foc i de", ha afirmat l'alt càrrec ucraïnès a la xarxa social de. "Com més aviat comencin les negociacions, més possibilitats hi haurà de restablir la vida normal", ha afegit Nikiforov.A primera hora del dia el president ucraïnès anunciava que el seu govern estava disposat aamb Rússia per intentar aturar la invasió, i oferia la possibilitat d'abandonar la idea d'integrar al país a l'i restar en una posicióPoc després el govern deafirmava que també hi estava disposat, per bé que posava com a condició que l'exèrcit ucraïnès deposés les armes. Alhora assegurava que Ucraïna havia tallat les comunicacions.​​​​​

