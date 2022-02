Mor una dona de 73 anys amb mobilitat reduïda en un incendi a Calonge

Una dona de 73 anys amb mobilitat reduïda haaquest divendres a la tarda en unal 67 de l'avinguda Països Catalans de(Baix Empordà), segons han informat els Bombers. El cos d'emergències ha rebut l'avís de l'incident cap a un quart de set.S'hi ha enviat quatreterrestres, que un cop a lloc han comprovat que sortia fum per una de les finestres de la casa, de planta baixa més. En entrar han localitzat l'incendi en una de les habitacions, on també hi havia la dona, sense signes vitals.Els sanitaris del(SEM) han certificat la mort. El foc ha cremat un sofà i una tauleta a l'habitació on hi havia la víctima, ha generat molt fum i ha afectat la resta de l'habitatge.Elss'han fet càrrec dels tràmits judicials i de la investigació de les causes de l'incendi. Al lloc, també ha treballat efectius de la Policia Local i tres unitats del SEM amb suport psicològic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor