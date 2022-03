Saps pelar bé un plàtan? Aquest mètode et sorprendrà

No és mentida. La major part de la població. En plena era digital i amb uns nivells tecnològics i de coneixement pels núvols, encara hi ha accions quotidianes que aparentment no presenten cap dificultat per a la societat, però que resulta que no s'estan fent bé.Per arribar a la solució no han fet falta grans estudis científics; simplement s'han mirat. Els primats, consumidors per excel·lència d'aquesta fruita, porten tota la vida traient correctament la seva pell. El secret és fer-ho al revés del que és habitual.Per la banda del mànec, de vegades és complicat d'obrir i s'acaba aixafant. Així, el més recomanable ésNomés cal prémer la part negra del cul amb dos dits i apareix la màgia: s'obre sol. Sense parts fosques i sense dificultats.

