Així conviurem amb la Covid a partir d'ara, segons el comitè assessor del Govern

Millorar la comunicació

Lasembla que, per fi, ja està arribant i, amb ella, l'aixecament de pràcticament totes les. El coronavirus, però, no ha desaparegut ni sembla que ho hagi de fer aviat, motiu pel qual el Departament de Salut va encarregar unen la matèria per determinar com actuar des d'ara per monitorar la incidència i reaccionar davant possibles rebrots. El document es va aprovar el 23 de febrer i assenyala diverses recomanacions per respondre de forma precoç i proactiva en cas dei per protegir-ne sobretot els grups de risc.Els experts parteixen del fet que encara es desconeix quan dura la, per bé que aquesta pot protegir de patologies greus, però no de contagis -almenys fins que no arribin noves vacunes adaptades a l'òmicron-. Hi ha, per tant,: que la Covid segueixi present però amb malalties lleu i sense onades junt amb els altres quatre coronavirus existents -poc probable a curt termini-; que actuï com a, com la grip; o que aparegui una nova variant que torni a provocar nombrosos casos greus i reviure la situació del 2020. El segon escenari és el que es creu més probable i pel qual s'encaren les recomanacions.En primer lloc, el comitè assessor insta a, per tenir una imatge sobre la transmissibilitat a cada moment, amb indicadors prefixats davant dels quals actuar. Per aconseguir-ho, entre altres mesures, es planteja fer proves a centres sentinella d'atenció primària i hospitalària durant tot l'any, vigilar l'aparició d'afeccions respiratòries, monitorar les, establir un sistema centralitzat de, realitzarde la comunitat -o fins i tot a animals-, o també controlar tendències en trucades al 061 i el 112 o les recerques a Google.En segon lloc, el document preveu mesures perde la Covid. Es tracta d'accions allunyades de les restriccions dures aplicades en les onades, com optimitzar la-fins i tot fixant nous estàndards obligatoris as bars, restaurants o escoles-; promoure la vacunació -fins i tot establint rutines de dosis addicionals als grups de risc-; facilitar l'accés alsa la població -sobretot a la vulnerable-; establir criteris per prioritzar l'accés als nous fàrmacs que limiten els símptomes per a les persones amb més risc; i promoure també l'ús deFFP2 per als grups d'alt risc.En cas que la transmissió de la Covid sí que comencés a augmentar, el comité assenyala que caldria prendre altres mesures. En l'escenari estudiat, elo elno serien necessaris, però sí el foment del, la limitació d', el topall de persones en reunions o el retorn delen determinats àmbits.Finalment, en tercer lloc, els experts científics reclamenal nou escenari per evitar futurs col·lapses en cas que arribessin noves onades i per detectar amb rapidesa situacions de risc. Entre aquestes, citen l'enfortiment de la col·laboració de la(centres educatius, entorn municipal, teixit associatiu i tercer sector); automatitzar el testatge, notificació i permís laboral per no sobrecarregar l'; mantenir l'ús de la mascareta per al personal sanitari; o reforçar els diferents nivells de la sanitat.El document acaba amb un seguit de recomanacions per millorar la comunicació efectiva del risc, buscant nous canals per transmetre el missatge i "educar en la responsabilitat personal i col·lectiva". Cal tenir en compte, avisa, l'"en la població" per les mesures preses fins ara, motiu pel qual insta a establir llindars clars per evitar sensació d'improvisació, coordinar-se amb agents de salut com lesi agents socials, i promocionar l'ús de tecnologies de salut digital i la relació amb les xarxes socials -pensant sobretot en la gent jove.

Informe del comitè científic assessor de la Covid by naciodigital on Scribd

Altres notícies que et poden interessar

​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor